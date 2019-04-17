Люки на Грабцевском шоссе переносят на зелёную зону

В рамках ремонта дорог в Калуге продолжается работа по замене сетей водоснабжения. В среду, 17 апреля, работы ведутся на улицах Никитина, Ленина и Грабцевском шоссе.
На участке от улицы Константиновых до Карла Либкнехта собираются заменить около 300 метров чугунной трубы, сообщает Калугаоблводоканал.
- Где позволяет коридор, люки выносятся с проезжей части на зеленую зону, в частности, такая работа ведется на Грабцевском шоссе, – рассказали нам в пресс-службе правительства. - На данном участке дороги уже убрано четыре люка. В дальнейшем это позволит минимизировать работы с нарушением асфальтового покрытия. Часть люков с улиц Ленина и Никитина также будет вынесена на пешеходную зону.
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