Улицу Молодёжную перекроют в Калуге

В среду, 17 апреля, в Калуге будет закрыт для движения участок улицы Молодёжной – от Грабцевского шоссе до улицы Моторной. Об этом сообщает городская управа.

Перекрытие связано с проведением земляных работ, которые запланировало МУП «Калугатеплосеть». Коммунальщики будут восстанавливать свои сети. Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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