Какие улицы перекроют на 9 Мая

Меньше месяца осталось до празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду, 10 апреля, городская управа Калуги рассказала, какие улицы и в какое время будут перекрыты 9 мая.

с 9:00 до 19:00 - Театральная площадь (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 9:00 до 13:00 - улица Кирова (от сквера Мира до площади Победы);

с 10:00 до 13:00 - площадь Победы;

с 17:00 до 23:00 - площадь Старый Торг.

Парковаться на городских улицах 9 мая можно будет бесплатно.

Уважаемые читатели, а как вы празднуете 9 Мая? Расскажите в комментариях!