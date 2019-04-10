Какие улицы перекроют на 9 Мая

Меньше месяца осталось до празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В среду, 10 апреля, городская управа Калуги рассказала, какие улицы и в какое время будут перекрыты 9 мая.
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Парковаться на городских улицах 9 мая можно будет бесплатно.
Уважаемые читатели, а как вы празднуете 9 Мая? Расскажите в комментариях!
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