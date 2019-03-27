Движение по улице Баррикад закроют в Калуге

В субботу, 30 марта, в Калуге полностью закроют движение по улице Баррикад – на участке от улицы Ленина до улицы Константиновых. Это связано с проведением земляных работ «Калугатеплосетью», сообщили нам в пресс-службе городской управы.

Проехать там нельзя будет с 9:00 до 22:00.

Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты.