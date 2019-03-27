Движение по улице Баррикад закроют в Калуге

В субботу, 30 марта, в Калуге полностью закроют движение по улице Баррикад – на участке от улицы Ленина до улицы Константиновых. Это связано с проведением земляных работ «Калугатеплосетью», сообщили нам в пресс-службе городской управы.
Проехать там нельзя будет с 9:00 до 22:00.
Водителей просят заранее выбирать объездные маршруты.
|
Троллейбусы №6 перестали ходить 27.03.2019 15:14
Две калужские улицы перекроют на пять дней 26.03.2019 11:23
Начинается реконструкция Грабцевского шоссе, троллейбусы отменят 25.03.2019 22:06
Улицу Воробьевскую перекроют на выходных 22.03.2019 11:03
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: