Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Среда, 27 марта
$ 64.17 0.33
72.58 0.34
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Троллейбусы №6 перестали ходить

27.03.2019 15:14 2 1228 Дмитрий Ивьев, Фото: Калужский троллейбус | Официальная группа.
Троллейбусы №6 перестали ходить

В Калуге прекратил работу троллейбусный маршрут №6, сообщила в среду, 27 марта, пресс-служба городской управы. Это связано с проведением реконструкции на участке Грабцевского шоссе от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского.

- На маршруте № 90 «пос. Северный – м-н «Тайфун» – Торговый центр», который большей частью дублирует маршрут № 6, увеличено количество транспорта в два раза и изменен график его движения, - рассказали в администрации. – Автобусы будут работать до 23:00.

График работы транспорта по маршруту № 90

Рабочие дни  

  • с 5:45 до 20:00, интервал движения - 5-15 минут,  
  • с 20:00 – по расписанию: 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 (отправление от конечных точек).

Выходные дни

  • С 8:00 до 21:00, интервал движения – 20-30 мин.

По вопросам работы транспорта и для уточнения времени прибытия машин на остановку калужане могут обращаться в Центральную диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-10-02.

Как мы уже рассказывали, работы на Грабцевском шоссе должны провести за четыре месяца.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Дмитрий Ивьев 
Фото: Калужский троллейбус | Официальная группа.
Тэги: авто транспорт укт
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Штраф за превышение скорости на 10 км/ч: калужские депутаты выступили против 27.03.2019 17:05

Движение по улице Баррикад закроют в Калуге 27.03.2019 15:27

Две калужские улицы перекроют на пять дней 26.03.2019 11:23

Начинается реконструкция Грабцевского шоссе, троллейбусы отменят 25.03.2019 22:06

Улицу Воробьевскую перекроют на выходных 22.03.2019 11:03

Народные новости
31 1
KVVVVK
70 1
ajax
476 2
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 28 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
сб 30 марта, 11:00
Спектакль «Гусёнок Дорофей»
Калужский театр кукол
пт 05 апреля, 11:00
IV региональный фестиваль технического творчества «Через творчество к инженерным профессиям»
Дворец пионеров
вт 16 апреля, 14:00
Мастер классы в рамках акции "Весенняя неделя добра"
Дом мастеров

Для детей

чт 28 марта, 10:00
Выставка животных "Звероград"
Панорама, ТЦ
чт 28 марта, 14:30
Мастер-классы в дни весенних каникул
Дом мастеров
чт 28 марта, 15:00
Весенние каникулы в Усадьбе Золотарёвых
Калужский областной краеведческий музей
пт 29 марта, 19:00
Мультимедийный спектакль для детей “МультиЗавры”
Филармония

Концерты

ср 27 марта, 19:00
Инструментальный ансамбль «Палладио».
Филармония
чт 28 марта, 19:00
"Соединяя музыкою поколения"
Дом музыки
пт 29 марта, 19:00
Артур Беркут
Арена КТЗ, ДК
пт 29 марта, 21:00
Артур Ацаламов ("Мёртвые дельфины")
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Волшебный парк Джун
Королевский корги
Как приручить дракона 3
Рождённый стать королём
Блоги компаний

В Сбербанке оплата квитанций МУП «Калугатеплосеть» - теперь без комиссии!

13 мар 2019 15:03
Новости компаний

«Антивирус» от «Ростелекома» выбрали 13 тысяч калужан

«Ростелеком» интегрирует онлайн-кассу в интернет-магазин

ВТБ в Калуге подключил к Единой биометрической системе два офиса

Исследование ВТБ: мужчины тратят на треть больше женщин

Опросы
С этого года в Калужской области поменялась схема утилизации отходов. Вывозом мусора теперь занимается «Калужский региональный экологический оператор». Это же предприятие принимает плату с населения. Как вы оцениваете первые месяцы после проведения реформы? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

В какой страховой компании лучше работать?

Жидкая резина - новое поколение гидроизоляционных материалов

Нейлоновые протезы

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.