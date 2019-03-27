Троллейбусы №6 перестали ходить

В Калуге прекратил работу троллейбусный маршрут №6, сообщила в среду, 27 марта, пресс-служба городской управы. Это связано с проведением реконструкции на участке Грабцевского шоссе от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского.
- На маршруте № 90 «пос. Северный – м-н «Тайфун» – Торговый центр», который большей частью дублирует маршрут № 6, увеличено количество транспорта в два раза и изменен график его движения, - рассказали в администрации. – Автобусы будут работать до 23:00.
График работы транспорта по маршруту № 90
Рабочие дни
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Выходные дни
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По вопросам работы транспорта и для уточнения времени прибытия машин на остановку калужане могут обращаться в Центральную диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-10-02.
Как мы уже рассказывали, работы на Грабцевском шоссе должны провести за четыре месяца.
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