Троллейбусы №6 перестали ходить

В Калуге прекратил работу троллейбусный маршрут №6, сообщила в среду, 27 марта, пресс-служба городской управы. Это связано с проведением реконструкции на участке Грабцевского шоссе от улицы Карла Либкнехта до площади Маяковского.

- На маршруте № 90 «пос. Северный – м-н «Тайфун» – Торговый центр», который большей частью дублирует маршрут № 6, увеличено количество транспорта в два раза и изменен график его движения, - рассказали в администрации. – Автобусы будут работать до 23:00.

График работы транспорта по маршруту № 90

Рабочие дни

с 5:45 до 20:00, интервал движения - 5-15 минут,

с 20:00 – по расписанию: 20:00, 20:20, 20:40, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30 (отправление от конечных точек).

Выходные дни

С 8:00 до 21:00, интервал движения – 20-30 мин.

По вопросам работы транспорта и для уточнения времени прибытия машин на остановку калужане могут обращаться в Центральную диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-10-02.

Как мы уже рассказывали, работы на Грабцевском шоссе должны провести за четыре месяца.