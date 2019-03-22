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Улицу Воробьевскую перекроют на выходных

22.03.2019 11:03 0 510 Дмитрий Ивьев
Улицу Воробьевскую перекроют на выходных

В субботу и воскресенье, 23-24 марта, с 8:00 до 13:00 в Калуге будет закрыта для проезда улица Воробьевская - от дома № 3 до дома № 9. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.

- Объезд возможен через улицу Красная Гора, а также со стороны улицы Набережной или со стороны 2-го Красноармейского переулка, - говорится в сообщении администрации.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто
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