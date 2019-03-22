Улицу Воробьевскую перекроют на выходных

В субботу и воскресенье, 23-24 марта, с 8:00 до 13:00 в Калуге будет закрыта для проезда улица Воробьевская - от дома № 3 до дома № 9. Это связано с проведением ремонтных работ, рассказали нам в городской управе.
- Объезд возможен через улицу Красная Гора, а также со стороны улицы Набережной или со стороны 2-го Красноармейского переулка, - говорится в сообщении администрации.
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