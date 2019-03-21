Массовые проверки ждут водителей на федеральных трассах

В пятницу и субботу, 22-23 марта, калужская дорожная полиция проведёт акцию «Нетрезвый водитель» на федеральных трассах, проходящих по территории нашей области.
Кроме того, массовые проверки запланированы 22 марта в Калуге.
В ГИБДД отмечают, что за два первых месяца года на федеральных трассах в Калужской области поймали 160 пьяных водителей.
- Если вам стало известно о фактах управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии, а также о совершении каких-либо правонарушениях и преступлениях, сообщите в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД по Калужской области по телефонам (круглосуточно): 8(4842) 57-12-04, 50-16-02 и сотрудники Госавтоинспекции незамедлительно примут меры, - говорят инспекторы. - Своевременная информация позволит предотвратить ДТП с участием нетрезвых водителей, сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
Уважаемые читатели! А вам доводилось встречать на дорогах водителей с неадекватным поведением? Расскажите в комментариях!
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