Дорожники начали заделывать яму на Зерновой

Днём в четверг, 21 марта, в районе перекрёстка улиц Зерновой и Тарутинской в Калуге начались работы по ликвидации ямы, которая образовалась рядом с канализационным колодцем. Фото выложили пользователи группы «Калуга жесть».
Ранее на эту яму жители города жаловались в социальных сетях.
Очевидцы, сообщают, что из-за дорожных работ затруднено движение по улице Зерновой в сторону Тарутинской.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе большие ямы на дорогах? Пишите в комментариях!
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