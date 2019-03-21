Дорожники начали заделывать яму на Зерновой

Днём в четверг, 21 марта, в районе перекрёстка улиц Зерновой и Тарутинской в Калуге начались работы по ликвидации ямы, которая образовалась рядом с канализационным колодцем. Фото выложили пользователи группы «Калуга жесть».

Ранее на эту яму жители города жаловались в социальных сетях.

Очевидцы, сообщают, что из-за дорожных работ затруднено движение по улице Зерновой в сторону Тарутинской.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе большие ямы на дорогах? Пишите в комментариях!