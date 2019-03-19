Во все автобусы собираются поставить камеры

19.03.2019 17:38 286 Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Весь транспорт, перевозящий пассажиров в Калужской области, необходимо оборудовать камерами видеонаблюдения. Такие рекомендации во вторник, 19 марта, на заседании антитеррористической комиссии в Калуге дал глава региона Анатолий АРТАМОНОВ.

Он напомнил о недавнем теракте в Голландии, где в результате стрельбы в трамвае в пострадали несколько человек, и призвал усилить меры безопасности на общественном транспорте.

Местным чиновникам губернатор порекомендовал при проведении торгов обязать собственников оборудовать транспортные средства камерами:

- Транспорт должен быть оборудован видеокамерами. Причем в обязанности собственника транспортного средства должно входить архивирование данных, обслуживание видеооборудования и обеспечение его исправного состояния. Отсутствие нормально работающей видеокамеры должно быть достаточным основанием для того, чтобы этот собственник снимался с маршрута.

Также видеокамеры, по мнению Анатолия Артамонова, необходимо установить у входа во все государственные и муниципальные здания, сообщает пресс-служба правительства.

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