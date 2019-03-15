Улицу Плеханова перекроют, троллейбусы поедут по измененным маршрутам

Вечером в субботу, 16 марта, водоканал начнёт ремонтные работы своих сетей на перекрёстке улиц Пушкина и Плеханова в Калуге. Они должны завершиться к утру понедельника.
Из-за этого движение на перекрёстке будет ограничено. Улица Плеханова будет перекрыта, а на Пушкина временно сузят проезжую часть. Схему перекрытия (см. на фото выше – прим. ред.) утвердили в пятницу на комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает городская управа.
Также в связи с проведением ремонтных работ изменятся маршруты троллейбусов:
|
Уважаемые читатели! А вы передвигаетесь по городу чаще в будние дни или на выходных? Расскажите в комментариях!
|
В Калуге на сутки перекроют улицу Пушкина 13.03.2019 11:36
Пешеходные переходы приподнимут в Обнинске 12.03.2019 17:09
Ямы на Московской пометили старыми покрышками 12.03.2019 14:34
Стало известно, когда залатают ямы на дорогах 11.03.2019 15:25
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: