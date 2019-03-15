Улицу Плеханова перекроют, троллейбусы поедут по измененным маршрутам

Вечером в субботу, 16 марта, водоканал начнёт ремонтные работы своих сетей на перекрёстке улиц Пушкина и Плеханова в Калуге. Они должны завершиться к утру понедельника.

Из-за этого движение на перекрёстке будет ограничено. Улица Плеханова будет перекрыта, а на Пушкина временно сузят проезжую часть. Схему перекрытия (см. на фото выше – прим. ред.) утвердили в пятницу на комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает городская управа.

Также в связи с проведением ремонтных работ изменятся маршруты троллейбусов:

Троллейбусы №1 и №2 будут доезжать до Старого Торга, а не до парка Циолковского;

Троллейбусы № 3 поедут от сквера Мира до площади Старый Торг и обратно.

Уважаемые читатели! А вы передвигаетесь по городу чаще в будние дни или на выходных? Расскажите в комментариях!