Пешеходные переходы приподнимут в Обнинске

Приподнятые трапециевидные пешеходные переходы в ближайшее время начнут появляться в Обнинске. Во вторник, 12 марта, об этом заявили на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Центр».

Такие «зебры» позволят повысить безопасность пешеходов.

Кроме того, в ближайшие пять лет в Калужской области планируется увеличить количество камер фотовидеофиксации нарушений ПДД с нынешних 45 до 90 штук, сообщает «Интерфакс».

Также на пресс-конференции шла речь о ремонте дорог в Калуге. Как мы уже рассказывали, в этом году работы будут вестись на 27 улицах областного центра. Сейчас идёт этап торгов.

Уважаемые читатели! А что ещё, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы повысить безопасность калужских дорог? Пишите в комментариях!