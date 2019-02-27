Глас народа
Важно:
Рейтинг управляющих компаний Калуги.
Найди свою
Среда, 27 февраля
$ 65.62 0.36
74.49 0.40
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Аварийность на калужских трассах снизилась на 12%

27.02.2019 12:36 3 335 Дмитрий Ивьев
Аварийность на калужских трассах снизилась на 12%

За 2018 год на федеральных трассах, проходящих по территории Калужской области, произошло 176 ДТП. Это на 12% меньше, чем годом ранее. При этом количество пострадавших сократилось на 20%, а число погибших - на 3%. Такие данные в среду, 27 февраля, опубликовали в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».

Наибольший показатель снижения аварийности зафиксирован на обходе Калуги (на 48%). Уменьшилось количество ДТП на трассах Р-92 Калуга – Перемышль – Белёв - Орел (на 33%), Р-132 Калуга – Тула – Михайлов - Рязань (на 7%) и А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь (на 4%).

Дорожники отмечают, что за 12 месяцев капитально отремонтировали 30 километров дорог. Установлено 5 новых светофоров.

Уважаемые читатели! А как вы оценивает состояние трасс в Калужской области? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто статистика
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

Парня с девушкой одновременно задержали пьяными за рулём 25.02.2019 17:18

Снегопады наступают: ГИБДД просит не выезжать на дороги 21.02.2019 14:57

Расширение платной парковки: проект собираются окупить за полтора года 19.02.2019 17:14

Пешеход чудом увернулся от машины на переходе 19.02.2019 16:40

Водитель маршрутки №77 без прав возил людей 14.02.2019 16:40

Народные новости
888 10
ajax
1902 15
lekby
1751 21
Александр К.

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором

20 фев 2019 14:22
Новости компаний

В Калужской области выберут Лучшего HR-специалиста

«Ростелеком» дарит абонентам год безопасности

«Ростелеком» модернизировал освещение на улицах Малоярославца

«Ростелеком» создал типовое решение для безопасного сбора биометрических данных

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Хорошая музыка - Мы заблудились, похоже, в самом начале игры...

drughunter 17 фев 2019 20:26

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

Новости партнеров

Применение 3D проектирования и новейших технологий на производстве литых дисков

Кондрашов и Вороненков: наши в Америке

Преимущества массовой рассылки сообщений

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.