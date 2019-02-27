Аварийность на калужских трассах снизилась на 12%

За 2018 год на федеральных трассах, проходящих по территории Калужской области, произошло 176 ДТП. Это на 12% меньше, чем годом ранее. При этом количество пострадавших сократилось на 20%, а число погибших - на 3%. Такие данные в среду, 27 февраля, опубликовали в управлении дорогами «Москва - Бобруйск».
Наибольший показатель снижения аварийности зафиксирован на обходе Калуги (на 48%). Уменьшилось количество ДТП на трассах Р-92 Калуга – Перемышль – Белёв - Орел (на 33%), Р-132 Калуга – Тула – Михайлов - Рязань (на 7%) и А-130 Москва – Малоярославец – Рославль – граница с Республикой Беларусь (на 4%).
Дорожники отмечают, что за 12 месяцев капитально отремонтировали 30 километров дорог. Установлено 5 новых светофоров.
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