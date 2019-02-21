Снегопады наступают: ГИБДД просит не выезжать на дороги

Похолодание в Калужскую область принёс обширный циклонический вихрь, перемещающийся с Архангельской области на Поволжье. К вечеру четверга температура воздуха опустится до -6 градусов. В течение всего дня возможны снегопады.

Областное управление ГИБДД сообщает, что на дорогах возможна гололедица.

- Рекомендуем водителям, особенно начинающим, воздержаться от использования личного автотранспорта и воспользоваться общественным, - говорится в сообщении дорожной полиции.

В пятницу, 22 февраля, также ожидаются снегопады. Температура воздуха – в районе -6..-9. В субботу немного похолодает, но будет ясно. А вот с 24 февраля прогнозируется потепление и новые снегопады.

Если вы попали в ДТП или другую нештатную дорожную ситуацию, то в любое время суток вы можете обратиться в Дежурную часть управления ГИБДД по телефонам: 501-602 или 571-204.