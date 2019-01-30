Заправочный коллапс: «Пазики» часами стоят в очереди за топливом

В последние дни территория заправки на улице Железняки в Калуге вся забита автобусами. После закрытия на реконструкцию заправки на Зерновой, все «ПАЗики» едут за газом на Силикатный. Из-за этого образуются многочасовые очереди.

Как сообщают сами водители в соцсетях, в ожидании приходится проводить едва ли не полночи. К каждой колонке постоянно стоит по 20-30 автобусов. Часто срывается график движения.

В среду, 30 января, ситуацию прокомментировали в городской управе:

- По информации собственника заправки на Зерновой, она закрыта на реконструкцию. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы. Ориентировочный срок окончания работ - 1 февраля.

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