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Заправочный коллапс: «Пазики» часами стоят в очереди за топливом

30.01.2019 16:46 3 1012 Дмитрий Ивьев
Заправочный коллапс: «Пазики» часами стоят в очереди за топливом

В последние дни территория заправки на улице Железняки в Калуге вся забита автобусами. После закрытия на реконструкцию заправки на Зерновой, все «ПАЗики» едут за газом на Силикатный. Из-за этого образуются многочасовые очереди.

Как сообщают сами водители в соцсетях, в ожидании приходится проводить едва ли не полночи. К каждой колонке постоянно стоит по 20-30 автобусов. Часто срывается график движения.

В среду, 30 января, ситуацию прокомментировали в городской управе:

- По информации собственника заправки на Зерновой, она закрыта на реконструкцию. В настоящий момент ведутся пусконаладочные работы. Ориентировочный срок окончания работ - 1 февраля.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Автор
Дмитрий Ивьев 
Тэги: авто транспорт
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