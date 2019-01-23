В ГИБДД рассказали, как и когда заработают камеры на улице Жукова

Как мы уже рассказывали, в конце декабря на улице Жукова в Калуге в районе торговой базы установили камеры фиксации нарушений, которые следят за тем, как водители пропускают пешеходов. Тогда в социальных сетях начали появляться сообщения обеспокоенных автомобилистов – якобы придётся ждать, пока пешеходы покинут проезжую часть, и только тогда продолжать движение.

Немного прояснилась ситуация в среду, 23 января, на «круглом столе» с общественностью и блогерами, который провело калужское областное управление ГИБДД.

Представители дорожной полиции отметили, что тестовый режим камеры закончится в начале или середине февраля.

- В правилах все написано: наступил пешеход на проезжую часть, остановись, пропусти, не меняет он траектории своего движения, прошёл он полосу, по которой вы двигаетесь, езжайте дальше смело, - рассказал присутствовавший на встрече руководитель общественной организации «Дорожный патруль - Калуга» Дмитрий ПАВЛЮЧЕНКО. - В любом случае в автоматизированном режиме нарушения с этой камеры приходить не будут, а будет рассмотрение каждого нарушения в ручном режиме. И, конечно, спорные моменты всегда можно будет оспорить.

Уважаемые читатели! А вы сталкиваетесь на переходах с ситуацией, когда водители не пропускают пешеходов? Актуальна ли эта проблема для Калуги? Расскажите в комментариях!