Новые камеры над дорогой установили на улице Жукова

В среду, 26 декабря, калужане начали распространять в социальных сетях информацию о камерах фиксации нарушений Правил дорожного движения, которые заработали на улице Жукова в районе торговой базы. Якобы по ним будут штрафовать тех автомобилистов, кто не пропускает пешеходов на переходе.

- Пешеходы должны полностью покинуть проезжую часть, иначе будет приходить штраф, - говорится в многочисленных сообщениях в социальных сетях.

За комментариями мы обратились в управление ГИБДД по Калужской области. Там подтвердили факт установки камер, однако подчеркнули, что до середины января они работают в тестовом режиме. Так что в ближайшие две-три недели никого штрафовать не будут. Подробнее о принципах работы этих камер в дорожной полиции пообещали рассказать после окончания тестового периода.

Уважаемые читатели! Как вы считаете, где ещё в Калуге нужны такие камеры? Пишите в комментариях!