Шопинскую дорогу доделают за 207 миллионов рублей

Реконструкция Шопинской дороги завершится в 2019 году. Об этом городской голова Дмитрий РАЗУМОВСКИЙ рассказал на встрече с активистами ТОС «Правобережье» во вторник, 22 января.
Протяжённость участка, который необходимо доделать, составляет 2 километра. Строительные работы в рамках третьего этапа обойдутся в 207 миллионов рублей. Часть средств выделит федеральный бюджет. Соответствующее соглашение будет подписано в Минстрое РФ 15 февраля.
Ещё 47 миллионов рублей потратят на строительство разворотного кольца на стыке улиц Генерала Попова, Сиреневый бульвар и Фомушина. Работы запланированы также на этот год.
Напомним, первые два участка Шопинской дороги протяжённостью 2700 метров были реконструированы в 2017 году. Стоимость строительства составила почти 700 миллионов рублей. На пике работ было задействовано 120 человек и 70 единиц техники.
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