Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 28 декабря
$ 68.88 0.01
78.39 0.14
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Новый светофор появится на улице Ленина

28.12.2018 16:41 2 472 Дмитрий Ивьев
Новый светофор появится на улице Ленина

В 2019 году на пешеходном переходе у дома №51 по улице Ленина в Калуге появится светофор. Соответствующее решение в четверг, 27 декабря, было поддержано членами комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным ГИБДД, местом концентрации ДТП этот пешеходный переход не является, но аварии с участием людей там всё же происходят, сообщает пресс-служба городской управы.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужны светофоры? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: авто
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

На трёх улицах Калуги запретят остановку 28.12.2018 16:21

Автошколы хотят заставить платить за аварии выпускников 28.12.2018 15:28

Новые камеры над дорогой установили на улице Жукова 27.12.2018 17:49

Газон на улице Степана Разина разрешили закатать в асфальт 27.12.2018 17:06

Калугу замело снегом: пробки по всему городу 24.12.2018 09:05

Народные новости
1771 11
viktoritta
1173 8
rolevoy
1587 14
bismark318

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 декабря, 12:00
Новогодняя афиша Калуги 2019: все мероприятия
Калуга
сб 29 декабря, 16:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
сб 29 декабря, 16:00
Новогодняя афиша Обнинска 2019
Обнинск
вс 30 декабря, 18:00
Новогодняя афиша Медыни
Калужская область
пн 07 января, 10:30
Реконструкия в честь Освобождения Мещовска от немецко-фашистских захватчиков.
Калужская область
пн 31 декабря, 22:00
Встреча Нового Года 2019 в Лаврово - Песочне
Лаврово - Песочня, база отдыха
вт 01 января, 01:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вт 01 января, 01:30
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
ср 02 января, 11:00
Интерактивный спектакль "Новогодние приключения Ивана-Стрельца"
Орион, КЗТА
ср 02 января, 12:00
Городской досуговый проект «Новогоднее настроение»
Центральный парк культуры и отдыха
пт 04 января, 16:00
«Таруса зимняя-2019»
Таруса

Для детей

сб 29 декабря, 10:00
«Космоспасение Деда Мороза»
Государственный музей истории космонавтики им. К.Э. Циолковского
сб 29 декабря, 11:00
Новогоднее представление «По следам Деда Мороза» и весёлая дискотека
Калужский театр кукол
сб 29 декабря, 11:00
"Тайна волшебной штуковины или пропавший Дед Мороззз..."
Дом музыки
сб 29 декабря, 13:00
Новогодний утренник и спектакль «Пастушка и трубочист»
Орион, КЗТА

Концерты

сб 29 декабря, 10:00
Выставка живописи художников Бритовых
Дом музыки
сб 29 декабря, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения Чипполино"
Арена КТЗ, ДК
пт 04 января, 19:00
Московский театр песни "Синяя Птица". "Рожденные в СССР"
Арена КТЗ, ДК
сб 29 декабря, 19:00
ZBS' PARTY
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Аквамен
Хроники хищных городов
Ёлки Последние
Три богатыря и Наследница престола
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

«Ростелеком» предложил бизнесу собрать «Онлайн-кассу» под себя

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

Крупномерные деревья и особенности их пересадки в зимнее время года

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.