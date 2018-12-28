Новый светофор появится на улице Ленина

В 2019 году на пешеходном переходе у дома №51 по улице Ленина в Калуге появится светофор. Соответствующее решение в четверг, 27 декабря, было поддержано членами комиссии по безопасности дорожного движения.
По данным ГИБДД, местом концентрации ДТП этот пешеходный переход не является, но аварии с участием людей там всё же происходят, сообщает пресс-служба городской управы.
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