Новый светофор появится на улице Ленина

В 2019 году на пешеходном переходе у дома №51 по улице Ленина в Калуге появится светофор. Соответствующее решение в четверг, 27 декабря, было поддержано членами комиссии по безопасности дорожного движения.

По данным ГИБДД, местом концентрации ДТП этот пешеходный переход не является, но аварии с участием людей там всё же происходят, сообщает пресс-служба городской управы.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужны светофоры? Пишите в комментариях!