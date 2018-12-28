На трёх улицах Калуги запретят остановку

В начале 2019 года дорожные знаки, запрещающие остановку, установят на трёх улицах Калуги – Дарвина, Московской и Суворова. Такое решение было принято 27 декабря на заседании комиссии по безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба городской управы.
На улице Дарвина знаки решили установить на нечетной стороне вдоль православной гимназии по просьбе администрации этого учебного заведения. Гимназия просила установить такие же знаки и на Театральной улице, но в этой просьбе ей было отказано.
На Московской знак «Остановка запрещена» с зоной действия 35 метров будет установлен у дома №3, а на улице Суворова - недалеко от ее пересечения с улицей Плеханова. Знак поставят там, где должно начинаться, но обычно из-за припаркованных на правой полосе машин не начинается, трехполосное движение.
Кроме того, на отдельных участках в Воскресенском и Старообрядческом переулках, на улицах Дарвина, Пацаева, Чебышева, Максима Горького в следующем году появятся знаки «Стоянка запрещена по нечетным числам» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца». Это будет сделано для того, облегчить задачу уборочной технике.
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