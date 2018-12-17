На Синих мостах сломавшаяся фура остановила движение

Около 15 часов в понедельник, 17 декабря, грузовой автомобиль остановился из-за поломки прямо на Синих мостах в Калуге. Это вызвало серьезные заторы и в сторону центра, и в сторону Малинников.
По сообщению очевидцев, пробка по Глаголева со стороны центра уже достигла перекрестка с улицей Переходной – это больше километра от мостов.
Со стороны Малинников машины стоят от перекрёстка с улицей Валентины Никитиной. На улице Зерновой затор в сторону Тарутинской начинается от автоцентров.
В группе «Калуга жесть» очевидцы пишут, что уже стоят в пробке 30 минут. Когда именно водитель большегруза сможет реанимировать свою машину и освободить проезжую часть, пока непонятно.
Не ходят пока троллейбусы №8 и №10.
UPD. К 17:00 пробка по Глаголева растянулась до Московской площади.
Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.
|
Штраф за превышение на 10 км/ч собираются вернуть в ПДД 14.12.2018 11:31
Какие улицы отремонтируют в 2019 году 13.12.2018 16:33
ГИБДД объяснила работу регулировщика на Старом Торге 12.12.2018 12:56
Новый светофор установили на улице Баррикад 11.12.2018 10:10
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: