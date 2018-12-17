На Синих мостах сломавшаяся фура остановила движение

Около 15 часов в понедельник, 17 декабря, грузовой автомобиль остановился из-за поломки прямо на Синих мостах в Калуге. Это вызвало серьезные заторы и в сторону центра, и в сторону Малинников.

По сообщению очевидцев, пробка по Глаголева со стороны центра уже достигла перекрестка с улицей Переходной – это больше километра от мостов.

Со стороны Малинников машины стоят от перекрёстка с улицей Валентины Никитиной. На улице Зерновой затор в сторону Тарутинской начинается от автоцентров.

В группе «Калуга жесть» очевидцы пишут, что уже стоят в пробке 30 минут. Когда именно водитель большегруза сможет реанимировать свою машину и освободить проезжую часть, пока непонятно.

Не ходят пока троллейбусы №8 и №10.

UPD. К 17:00 пробка по Глаголева растянулась до Московской площади.

Уважаемые читатели! Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия в Калуге или области, пишите на ev@kp.kaluga.ru.