ГИБДД объяснила работу регулировщика на Старом Торге

Как мы уже рассказывали, у многих калужан возникают в последнее время претензии к работе регулировщика на Старом Торге. Сотрудник ГИБДД дежурит там в час пик. Светофоры при этом не выключаются, из-за чего возникает путаница, как у водителей, так и у пешеходов. Во вторник, 11 декабря, ситуацию нам прокомментировали в областном управлении ГИБДД.
По информации дорожной полиции, ручное регулирование потока связано с ежегодным приростом количества транспорта в Калуге на 5000 единиц, увеличением транзитного потока и расширением микрорайона «Правый берег».
- Ручное регулирование вводится в часы наибольшей концентрации транспортных средств с учетом временных промежутков, - говорится в ответе ГИБДД. - Особое внимание в утренние часы уделяется въезду в Калугу со стороны набережной, а в вечерние – выезду из областного центра.
Кроме того, полицейские направили в городскую управу предложение о замене контроллера, позволяющего вводить адаптивный режим регулирования в зависимости от времени суток, осуществлять сбор данных об интенсивности движения транспортных потоков в режиме реального времени и на основании полученных данных менять цикл работы светофора.
Также в ГИБДД напоминают, что все участники дорожного движения, в том числе и пешеходы, обязаны знать и соблюдать относящиеся к ним требования ПДД РФ, сигналов светофоров, знаков и разметки, а также выполнять распоряжения регулировщиков, действующих в пределах предоставленных им прав.
Уважаемые читатели! А вы знаете, что значат различные жесты регулировщика? Пишите в комментариях!
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