На улице Фомушина появится ещё одна остановка

На кольце улицы Фомушина – напротив «Кошелева» – появится остановка общественного транспорта. Эту идею одобрили члены комиссии по безопасности дорожного движения во вторник, 4 декабря.
- Больной для микрорайона «Веснушки» вопрос. Заселяется микрорайон, построена школа, от текущей остановки – в районе микрорайона «Кошелев» – детям очень далеко идти до школы, - рассказал депутат Яков КАЗАЦКИЙ. - Жители вышли с предложение либо на кольце, либо непосредственно на улице Минской предусмотреть возможность остановки общественного транспорта.
- То, что остановка нужна, это понятно, вопрос - где? Улица Минская на сегодняшний момент как таковая не существует, - рассказал начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ. – Она есть, а по документам её нет. Наверное, на улице Фомушина можно установить временную остановку с минимальными затратами... Что значит временная: поставить павильон в таком виде, какой возможен с учётом отсутствие финансирования. Её надо оборудовать. Самое печальное то, что в проекте, в котором мы все участвовали, про эту остановку забыли.
Яков Казацкий заявил, что к благоустройству остановки можно подключить строителей.
Вопрос проявления нового остановочного павильона поручили проработать Управлению городского хозяйства городской управы Калуги.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге не хватает остановок? Пишите в комментариях!
|
Сговор АЗС: автомобилистов «нагрели» на 80 миллионов 27.11.2018 15:32
Троллейбусы остановились в центре Калуги 26.11.2018 16:33
В Калуге появился сервис быстрой доставки товаров из «ИКЕА» и «ОБИ» 22.11.2018 10:21
От маршруток пытаются избавиться в Обнинске 13.11.2018 12:24
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: