На улице Фомушина появится ещё одна остановка

На кольце улицы Фомушина – напротив «Кошелева» – появится остановка общественного транспорта. Эту идею одобрили члены комиссии по безопасности дорожного движения во вторник, 4 декабря.

- Больной для микрорайона «Веснушки» вопрос. Заселяется микрорайон, построена школа, от текущей остановки – в районе микрорайона «Кошелев» – детям очень далеко идти до школы, - рассказал депутат Яков КАЗАЦКИЙ. - Жители вышли с предложение либо на кольце, либо непосредственно на улице Минской предусмотреть возможность остановки общественного транспорта.

- То, что остановка нужна, это понятно, вопрос - где? Улица Минская на сегодняшний момент как таковая не существует, - рассказал начальник Центра организации дорожного движения МБУ «СМЭУ» Сергей НИЛОВ. – Она есть, а по документам её нет. Наверное, на улице Фомушина можно установить временную остановку с минимальными затратами... Что значит временная: поставить павильон в таком виде, какой возможен с учётом отсутствие финансирования. Её надо оборудовать. Самое печальное то, что в проекте, в котором мы все участвовали, про эту остановку забыли.

Яков Казацкий заявил, что к благоустройству остановки можно подключить строителей.

Вопрос проявления нового остановочного павильона поручили проработать Управлению городского хозяйства городской управы Калуги.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге не хватает остановок? Пишите в комментариях!