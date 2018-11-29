Знак «Шипы» отменили

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление №1414 от 24 ноября об изменениях в правилах дорожного движения. В четверг об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Постановление предусматривает, в частности, отмену знака «Шипы», введенного в правила в прошлом году.
- Знак «Шипы» потерял свою актуальность, так как в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами, - говорится в пояснении к документу. - Установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере его движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий.
Напомним, информация об отмене знака «Шипы» появлялась ещё летом. А в октябре в калужском управлении ГИБДД нам рассказывали, что изменения в ПДД на тот момент не были утверждены.
Уважаемые читатели! А какую резину вы используете зимой на своих авто? Расскажите в комментариях!
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