В ГИБДД рассказали, нужен ли знак «Ш» на машинах этой зимой

В прошлом году в российские Правила дорожного движения внесли изменения, согласно которым на машинах с шипованной резиной стало обязательным размещать наклейку «Ш». Но нынешней весной на федеральном уровне обсуждался проект отмены этой нормы.
Многие ресурсы сообщали, что с 1 июля наклейка отменена. Однако на самом деле это не так, рассказали нам в среду, 17 октября, в управлении ГИБДД по Калужской области. Правительство России до сих пор не приняло этот проект.
В настоящее время действуют те же правила, что и прошлой зимой. И за отсутствие наклейки водителю по-прежнему грозит предупреждение или штраф в 500 рублей.
Уважаемые читатели! А на какой резине вы ездите зимой? Есть ли у вас наклейка «Ш»? Пишите в комментариях!
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