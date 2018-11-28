Какие улицы перекроют на праздники

28.11.2018 15:53 698 Дмитрий Ивьев

В связи с праздничными новогодними мероприятиями 23 и 31 декабря в Калуге будут закрывать улицы для движения транспорта. 23 декабря С 7:00 до 20:00 - на проезжей части, прилегающей к Дворцу культуры КТЗ (ул. Московская, д. 212). 31 декабря

С 12:00 до 4:00 1 января - на Театральной площади (от улицы Кирова до улицы Суворова);

с 18:00 до 19:00 - по улице Кирова (в районе Театральной площади). Водителей призывают заранее выбирать пути объезда. Уважаемые читатели! А в каких необычных местах вам доводилось встречать Новый год? Расскажите в комментариях!



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