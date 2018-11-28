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Какие улицы перекроют на праздники

28.11.2018 15:53 0 698 Дмитрий Ивьев
Какие улицы перекроют на праздники

В связи с праздничными новогодними мероприятиями 23 и 31 декабря в Калуге будут закрывать улицы для движения транспорта.

23 декабря

  • С 7:00 до 20:00 - на проезжей части, прилегающей к Дворцу культуры КТЗ (ул. Московская, д. 212).

31 декабря

  •  
  • С 12:00 до 4:00 1 января - на Театральной площади  (от улицы Кирова до улицы Суворова);
  • с 18:00 до 19:00 - по улице Кирова (в районе Театральной площади).

 

Водителей призывают заранее выбирать пути объезда.

Уважаемые читатели! А в каких необычных местах вам доводилось встречать Новый год? Расскажите в комментариях!


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Тэги: авто праздник новый год
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