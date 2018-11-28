«Неподкупного гаишника» опять поставили возле дороги

На днях в Козельске на одной из улиц установили фигуру «неподкупного гаишника». Она изготовлена из монтажной пены и призвана стимулировать водителей соблюдать правила дорожного движения.

Подобные фигуры военнослужащие 28-й гвардейской ракетной Краснознаменной дивизии устанавливают в Козельске не первый раз. Однако в январе этого года на «гаишника» напали хулиганы.

К предстоящей зиме солдаты изготовили нового «неподкупного гаишника». Фото опубликовали в группе «Калуга за рулём».

Уважаемые читатели! А как вы относитесь к подобным фигурам возле дороги? Пишите в комментариях!