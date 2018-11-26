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250 тонн песка и соли уже высыпали на улицы Калуги

26.11.2018 15:06 6 664 Дмитрий Ивьев
250 тонн песка и соли уже высыпали на улицы Калуги

Как мы уже рассказывали, вечером 25 ноября на Калугу обрушился снегопад. На уборку города коммунальщики направили 59 единиц техники.

- Это тракторы с подметальными агрегатами, тротуарная техника, самосвалы с фронтальными погрузчиками, - рассказали нам в городской управе. - Днём число «КамАЗов» для удаления снега с городских улиц увеличено. С пяти утра до полудня на полигон в район Доможирово его вывезено около 200 кубометров.

В первую очередь снег убирается на путепроводах и эстакадах, остановках общественного транспорта и подходах к пешеходным переходам.

- Для обработки улиц в основном используется песко-соляная смесь, которой с момента начала снегопада уже израсходована 251 тонна, - подчёркивают в администрации областного центра. - Также в рамках пилотного проекта используются спецсоставы – жидкие противогололедные материалы, представляющие собой трехпроцентный хлористый натрий. Они позволяют произвести превентивную обработку проезжей части. В этом случае дорожное полотно покрывается раствором до того, как выпали осадки, в результате чего снег просто тает, едва попав на обработанную таким образом поверхность.

Уважаемые читатели! А как вы сегодня добирались на работу или учёбу? Не пришлось ли стоять в пробках? Расскажите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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