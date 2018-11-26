Водителей призывают не выезжать на дороги из-за снега

Из-за последствий снегопада сотрудники дорожной полиции рекомендуют водителям быть предельно аккуратными и, по возможности, вообще пользоваться сегодня общественным транспортом.
- В условиях ухудшения погодных условий следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, избегать резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, - говорится в сообщении УГИБДД.
Перед проездом перекрестков рекомендуется заранее снижать скорость, так как на этом участке дорога может быть особенно скользкой из-за частых торможений других водителей.
Уважаемые читатели! А какая ситуация на дорогах в вашем районе? Пишите в комментариях!
|
Российская беспилотная машина проехала по Калуге 23.11.2018 17:29
В Калуге появился сервис быстрой доставки товаров из «ИКЕА» и «ОБИ» 22.11.2018 10:21
Вместо обещанной парковки на Хрустальной построят магазин 21.11.2018 17:05
Автобусы №93 поедут по новому расписанию 15.11.2018 16:32
Улицу Чебышева опять перекроют 13.11.2018 17:21
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: