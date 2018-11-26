Водителей призывают не выезжать на дороги из-за снега

Из-за последствий снегопада сотрудники дорожной полиции рекомендуют водителям быть предельно аккуратными и, по возможности, вообще пользоваться сегодня общественным транспортом.

- В условиях ухудшения погодных условий следует соблюдать безопасную дистанцию, выбирать оптимальный скоростной режим, избегать резкого торможения, строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы, - говорится в сообщении УГИБДД.

Перед проездом перекрестков рекомендуется заранее снижать скорость, так как на этом участке дорога может быть особенно скользкой из-за частых торможений других водителей.

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