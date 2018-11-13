Улицу Чебышева опять перекроют

В ближайшую субботу, 17 ноября, в Калуге будет закрыто движение всех видов транспорта по улице Чебышева, сообщает городская управа. Это связано с проведением на улице ярмарки.
Проехать там нельзя будет с 7:00 до 16:00.
Водителей при этом просят уже с ночи не парковать свои авто на проезжей части.
Напомним, ранее мы публиковали фоторепортаж с ярмарки на улице Чебышева: «Калужскую улицу превратили в новый рынок».
Уважаемые читатели! А где вы паркуете свои машины? Расскажите в комментариях!
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