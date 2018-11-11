Стало известно, когда откроется Южный обход

Южный обход Калуги с третьим мостом через Оку полностью построен. Сейчас идёт приёма дороги, сообщил на днях депутат городской думы Яков Казацкий.

- Это очень кропотливая и важная работа, - рассказал он в группе Правобережья в социальной сети «ВКонтакте». - Самый большой дорожный объект за многие годы. Комиссии важно осмотреть каждый метр асфальта, каждое примыкание, каждый мост и каждое ограждение. Работа гигантская. Параллельно оформляются бумаги для передачи дороги на баланс обслуживающей организации, чтобы с первого дня за состояние покрытия кто-то отвечал.

По словам представителей министерства дорожного хозяйства, планируемый, но не окончательный, срок сдачи объекта - конец ноября или начало декабря.

Как мы уже рассказывали, строительство дороги началось летом 2015 года. Общая стоимость объекта оценивалась примерно в 11 миллиардов рублей. Сдать дорогу планировали в сентябре 2017 года, однако сроки затянулись.

Южный обход призван увести транзитный транспорт из Калуги и существенно уменьшить нагрузку на развязку в районе улицы Гагарина. Предполагается, что дорогой будут пользоваться автомобилисты и грузоперезвозчики, следующие между Киевской и Тульской трассами.

После запуска движения по Южному обходу власти Калужской области собираются работать над созданием Северного обхода - от Анненок до Жерело. Эта дорога позволит создать вокруг города кольцевую окружную дорогу.

Уважаемые читатели! А вы будете пользоваться Южным обходом? Расскажите в комментариях!