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«Сами же по этим ухабам скачем»: чиновники возмущены ямами на дорогах

06.11.2018 17:01 5 954 Елена Французова
«Сами же по этим ухабам скачем»: чиновники возмущены ямами на дорогах

Качество дорожного полотна на улицах Калуги обсудили во вторник, 6 ноября, на планёрке в горуправе.

- На улице Никитина ремонтники вырезали многочисленные прямоугольные участки, так называемые экраны, длина некоторых из них достигает 8-10 м. По прошествии трех недель они так и остались нетронутыми, - отмечают калужские активисты. - Отрезок дороги в районе перекрестка с улицей Болдина буквально изрезан, проехать по нему проблематично, учитывая, к тому же, что здесь высокая интенсивность движения.

На Огарева ямочный ремонт завершен, однако его качество вызывает нарекания – отремонтированные участки уже начали разрушаться.

- Слово экран звучит, конечно, хорошо, но это не экраны, это ужас! – прокомментировал фотографии заместитель городского головы Юрий МОИСЕЕВ.

- К сожалению, немногое зависит от подрядчика, заказчика, - отметил заместитель начальника управления городского хозяйства Игорь БУГАЕНКО. – В данном случае, как известно, работы были прекращены в связи с остановкой завода. Не было асфальта. Потом, когда ремонтные работы были восстановлены, к сожалению, ухудшились погодные условия в Калуге. Был снегопад. Было много снега, потом снег растаял, естественно, сырость. Погодные условия не позволили положить асфальт по Никитина. На прошлых выходных работы были возобновлены. Большая часть асфальта положена.
Работы планируют завершить в течение недели.

- Так жить нельзя. Подрядчики должны быть готовы к тому, что могут возникнуть проблемы, - заявил Моисеев. – Так долго выполнять эти работы нельзя. Мы все это понимаем. Мы все с вами ездим на автомобилях, на общественном транспорте и сами же по этим ухабам скачем.

По словам Бугаенко, на улице Огарева работы ещё не приняты и не оплачены. К подрядчикам, не уложившимся в сроки, будут применены штрафные санкции.

Уважаемые читатели! А какие ещё улицы Калуги нуждаются в срочном ремонте? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто дороги юрий моисеев игорь бугаенко
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