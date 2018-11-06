Названы самые опасные улицы Калуги

За девять месяцев 2018 года в Калуге произошло 402 ДТП, в которых погибло 17 и было ранено 493 человека, сообщили на недавнем заседании комиссии по безопасности дорожного движения.

Каждая десятая авария с пострадавшими – с участием общественного транспорта. Это вызывает особую озабоченность у сотрудников ГИБДД. По вине водителей общественного транспорта произошло 29 ДТП.

На заседании комиссии также назвали самые аварийные дороги города:

перекрёсток улиц Кирова и Ленина,

улица Маршала Жукова,

улица Московская,

дорога Калуга – Тула.

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