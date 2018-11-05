Новый участок улицы Веры Андриановой закатали в асфальт

Как мы уже рассказывали, в рамках строительства Дворца спорта в Калуге несколько изменится улица Веры Андриановой. Она вскоре не будет огибать коттедж (ул. Баррикад 137б), а пройдёт ближе к многоэтажке (ул. Баррикад, 137).

В субботу, 5 ноября, на новом стометровом участке укладывали асфальт. Ожидается, что машины там смогут ездить уже в ближайшее время.

Вероятно, дорожники перенесут и лежачий полицейский на улице Баррикад. При новой конфигурации перекрёстка он оказался прямо на пересечении.

Фото автора.

Уважаемые читатели! А где ещё в городе можно было бы проложить новые дороги, чтобы упростить передвижение? Пишите в комментариях!