Новый участок улицы Веры Андриановой закатали в асфальт

Как мы уже рассказывали, в рамках строительства Дворца спорта в Калуге несколько изменится улица Веры Андриановой. Она вскоре не будет огибать коттедж (ул. Баррикад 137б), а пройдёт ближе к многоэтажке (ул. Баррикад, 137).
В субботу, 5 ноября, на новом стометровом участке укладывали асфальт. Ожидается, что машины там смогут ездить уже в ближайшее время.
Вероятно, дорожники перенесут и лежачий полицейский на улице Баррикад. При новой конфигурации перекрёстка он оказался прямо на пересечении.
Фото автора.
Уважаемые читатели! А где ещё в городе можно было бы проложить новые дороги, чтобы упростить передвижение? Пишите в комментариях!
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