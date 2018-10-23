Остался один: рядом со стройкой Дворца спорта снесли дома

На днях к нам в редакцию обратились читатели, которых заинтересовала судьба трёхэтажного коттеджа на улице Баррикад рядом со стройкой будущего Дворца спорта. Несколько построек вокруг него, в том числе и автомойку, уже снесли, а это здание теперь возвышается практически на пустыре.
Автомойки и этих деревянных домов уже нет.
Одиноко возвышается только трёхэтажный коттедж.
В рамках возведения Дворца спорта здания со стороны улицы Баррикад выкупили. Два хозяина согласились на предложенную сумму, с одним пришлось судиться.
Как нам рассказали представители подрядчика, работающего на площадке, территория стройки в ближайшее время будет расширена, и коттедж будет находится за забором.
- В дальнейшем там будет спрямление улицы Веры Андриановой и въезд на подземную парковку Дворца спорта, - рассказал нам управляющий проектом строительства Олег БАСАНИН. - Движение машин станет гораздо более удобным, чем оно было. Пока же этого спрямления и парковки нет, в коттедже будет располагаться штаб строительства.
Коттедж простоит ещё примерно три с половиной года. После чего его снесут.
По планам Дворец спорта должны сдать к 650-летию города - в 2021 году. Сейчас на месте бывшего стадиона «Центральный» идут работы по выемке земли и укреплению котлована.
Фото автора.
Уважаемые читатели! А что бы вы хотели видеть в городе к 650-летию? Пишите в комментариях!
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