Остался один: рядом со стройкой Дворца спорта снесли дома

На днях к нам в редакцию обратились читатели, которых заинтересовала судьба трёхэтажного коттеджа на улице Баррикад рядом со стройкой будущего Дворца спорта. Несколько построек вокруг него, в том числе и автомойку, уже снесли, а это здание теперь возвышается практически на пустыре.

Автомойки и этих деревянных домов уже нет.



Одиноко возвышается только трёхэтажный коттедж.

В рамках возведения Дворца спорта здания со стороны улицы Баррикад выкупили. Два хозяина согласились на предложенную сумму, с одним пришлось судиться.

Как нам рассказали представители подрядчика, работающего на площадке, территория стройки в ближайшее время будет расширена, и коттедж будет находится за забором.

- В дальнейшем там будет спрямление улицы Веры Андриановой и въезд на подземную парковку Дворца спорта, - рассказал нам управляющий проектом строительства Олег БАСАНИН. - Движение машин станет гораздо более удобным, чем оно было. Пока же этого спрямления и парковки нет, в коттедже будет располагаться штаб строительства.

Коттедж простоит ещё примерно три с половиной года. После чего его снесут.

По планам Дворец спорта должны сдать к 650-летию города - в 2021 году. Сейчас на месте бывшего стадиона «Центральный» идут работы по выемке земли и укреплению котлована.

Фото автора.

Уважаемые читатели! А что бы вы хотели видеть в городе к 650-летию? Пишите в комментариях!