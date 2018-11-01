Дорожники открыли съезд с Болдина на Пучковский мост

С 1 ноября в Калуге открыли правый съезд с улицы Болдина на Пучковский мост. Об этом нам рассказали в управлении дорогами «Москва-Бобруйск». Движение там было закрыто с 8 сентября.
Временные светофоры, регулирующие движение автотранспорта, демонтированы. Движение по Салтыковской развязке осуществляется в штатном режиме.
В то же время дорожники напомнили, что съезды с окружной дороги в сторону Тарусы и с улицы Советской в сторону Москвы закрыты. Кроме того, от Турынинской развязки до моста через Оку двустороннее движение по-прежнему осуществляется по правой половине дороги (в направлении от Москвы на Тулу). Эти ограничения связаны с ремонтом на левом мосту через реку Киевку.
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