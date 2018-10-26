«Саратовские авиалинии» выплатили компенсацию половине пострадавших

«Саратовские авиалинии» выплатили деньги за несостоявшиеся полеты 5 из 8 пассажиров, решившим судиться с компанией с помощью калужского Роспотребнадзора, сообщила начальник отдела защиты прав потребителей Наталья НОВИК на пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Центр» в Калуге в четверг, 25 октября.

Они получили от компании почти 170 тысяч, причем 34 тысячи — только за моральный вред. В итоге многие получили в два раза больше, чем потратили.

Причем двум пассажирам пришли СМС о получении денег во время судов.

- Одному из пассажиров вернули деньги за билет, - рассказала Наталья Новик. - Но он вернулся к нам в Роспотребнадзор и сказал: «Я хочу неустойку, я хочу моральный вред, я хочу штраф». И он выиграл суд. Я уважаю таких людей.

Начальник отдела не сомневается, что и остальные пассажиры выиграют суды.

По данным на 19 октября, «Саратовские авиалинии» выплатили по всей стране 380 миллионов за 55 986 билетов пассажирам, купившим авиабилеты на летний период 2018 года.

Напомним, Росавиция аннулировала сертификат эксплуатанта АО «Саратовские авиалинии» с 31 мая. Проблемы с эксплуатацией самолетов возникли после крушения в Раменском районе Московской области Ан-148, вылетевшего 11 февраля из Домодедово в Орск. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли. Причиной крушения могло стать обледенение датчиков, которые показывали неверные данные о скорости полета на дисплеях самолета.

Уважаемые читатели! А у вас возникали проблемы прямо перед отпуском? Расскажите в комментариях!