Ещё один газон на Степана Разина хотят закатать в асфальт

Очередную зелёную зону хотят ликвидировать на улице Степана Разина в Калуге. Ранее мы уже рассказывали о ситуации у дома №28, а 25 октября стало известно, что парковку собрались обустроить у дома №136.

Вопрос 26 октября рассмотрят на заседании комиссии по безопасности дорожного движения в городской управе, сообщил депутат Яков Казацкий.

- Если кто-то скажет, что там все равно нет деревьев - прошу обратить внимание на заросшие молодой порослью пни, - написал он в Facebook. - Еще несколько лет назад деревья в этом месте росли. Но потом куда-то «исчезли».

Уважаемые читатели! Что, на ваш взгляд, важнее на этом участке - парковка или газон? Оставить газон и посадить деревья Сделать парковку Мне всё равно Голосование заканчивается 08/11/2018