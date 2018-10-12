На Правый берег перестали ходить троллейбусы

С 10:00 пятницы, 12 октября, троллейбусы маршрута №18 в Калуге перестали ходить на Правый берег. С Дубравы они будут доезжать до сквера Мира, а потом разворачиваться и ехать обратно.

Такие изменения внесены из-за ремонтных работ на улице Генерала Попова. Вновь вернуть электрический транспорт на Правобережье обещают с 11:00 13 октября.

- Количество автобусов, осуществляющих движение в направлении Правобережья, будет увеличено, – сообщили в городской управе.

Уважаемые читатели! А каким транспортом в Калуге пользуетесь вы? Пишите в комментариях!

Фото: Калужский троллейбус.