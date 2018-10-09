Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Вторник, 09 октября
$ 66.63 0.42
76.66 0.61
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Авто и транспорт

Режим работы светофоров поменяли на Московской

09.10.2018 14:29 2 412 Дмитрий Ивьев

Режим работы светофоров меняется в Калуге на перекрёстках ул. Московская - ул. Поселковая и ул. Московская - съезд с путепровода. Во вторник, 9 октября, об этом рассказали в МБУ «СМЭУ».

- На  перекрестке ул. Московская – съезд с путепровода дополнительно введена отсечка транспортного потока, двигающегося со стороны улицы Поселковой, - подчеркнули дорожники. - В ближайшее время контроллеры будут синхронизированы, что увеличит пропускную способность указанных перекрестков.

В дальнейшем сотрудники Центра организации дорожного движения проведут мониторинг обстановки на перекрестках. В случае необходимости в работу светофоров внесут коррективы.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге, на ваш взгляд, нужно внести изменения в работу светофоров? Пишите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: авто транспорт
Еще новости из рубрики «Авто и транспорт»

На калужской улице запретили ездить быстрее 20 км/ч 05.10.2018 15:08

Гонки, Путин, ФСБ: гран-при Сочи глазами калужанина 05.10.2018 10:25

На Киевской трассе разрешенную скорость повышают до 110 км/ч 03.10.2018 14:58

Улицу Телевизионную закроют для машин 03.10.2018 13:02

Новая реконструкция Киевской трассы: 60 километров за три года 26.09.2018 10:20


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 2 шт.

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 13 октября, 15:00
Международный военно-исторический фестиваль «День Малоярославецкого сражения»
Малоярославец

Для детей

ср 10 октября, 16:00
Лабораторикум
Безумная лаборатория
чт 11 октября, 12:00
Четвертый Техно-фестиваль космической тематики
Калуга
сб 13 октября, 12:00
Курсы для детей по традиционной росписи "Русская сказка"
Дом мастеров
сб 13 октября, 14:00
Творческая мастерская "Школа мастеров"
Дом мастеров

Концерты

вт 09 октября, 19:00
Концерт «O sole mio»
Филармония
чт 11 октября, 19:00
«Искусство и мистика»
Филармония
ср 10 октября, 19:00
Хоровой концерт.Canto Thun (Швейцария)
Дом музыки
пт 12 октября, 18:00
Концерт "Моя Россия! "
Силикатный, ДК

Кино

Звезда родилась
Веном
Проклятие монахини
Пришельцы в доме
Новости компаний

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

В чем выгода от приобретения жилья в Германии или Австрии

Княжество Андорра: идеальные условия для зимнего отдыха

Важность характеристик недвижимости, которые предоставляет кадастровая карта

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.