Режим работы светофоров поменяли на Московской

Режим работы светофоров меняется в Калуге на перекрёстках ул. Московская - ул. Поселковая и ул. Московская - съезд с путепровода. Во вторник, 9 октября, об этом рассказали в МБУ «СМЭУ».
- На перекрестке ул. Московская – съезд с путепровода дополнительно введена отсечка транспортного потока, двигающегося со стороны улицы Поселковой, - подчеркнули дорожники. - В ближайшее время контроллеры будут синхронизированы, что увеличит пропускную способность указанных перекрестков.
В дальнейшем сотрудники Центра организации дорожного движения проведут мониторинг обстановки на перекрестках. В случае необходимости в работу светофоров внесут коррективы.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге, на ваш взгляд, нужно внести изменения в работу светофоров? Пишите в комментариях!
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