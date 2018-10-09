Режим работы светофоров поменяли на Московской

Режим работы светофоров меняется в Калуге на перекрёстках ул. Московская - ул. Поселковая и ул. Московская - съезд с путепровода. Во вторник, 9 октября, об этом рассказали в МБУ «СМЭУ».

- На перекрестке ул. Московская – съезд с путепровода дополнительно введена отсечка транспортного потока, двигающегося со стороны улицы Поселковой, - подчеркнули дорожники. - В ближайшее время контроллеры будут синхронизированы, что увеличит пропускную способность указанных перекрестков.

В дальнейшем сотрудники Центра организации дорожного движения проведут мониторинг обстановки на перекрестках. В случае необходимости в работу светофоров внесут коррективы.

Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге, на ваш взгляд, нужно внести изменения в работу светофоров? Пишите в комментариях!