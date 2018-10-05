На калужской улице запретили ездить быстрее 20 км/ч

На улице Михайловской в Калуге, расположенной в районе Терепца, в ближайшее время установят новые знаки 5.21 «Жилая зона» и 5.22 «Конец жилой зоны».
- Это сделано в целях повышения условий безопасности дорожного движения, - сообщили 5 октября в городской управе Калуги.
Напомним, в зоне действия знака «Жилая зона» нельзя ездить быстрее 20 км/ч, осуществлять стоянку с работающим двигателем, парковаться грузовикам. Также на этой территории пешеходы имеют преимущество в движении.
Уважаемые читатели! А где ещё в Калуге нужны такие знаки? Пишите в комментариях!
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