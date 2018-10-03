На Киевской трассе разрешенную скорость повышают до 110 км/ч

С пятницы, 5 октября, максимальная разрешенная скорость на участке трассы М3 «Украина» со 174 до 194 км в Калужской области увеличивается до 110 км/час. Об этом сообщила ГК «Автодор».
С такой скоростью можно будет ехать легковым машинам, а также грузовым автомобилям с разрешенной массой не более 3,5 тонн.
Для остальных участников движения ограничение останется на уровне 90 км/ч.
Участок, на котором с 5 октября разрешат разгоняться до 110 км/ч, отмечен зелёным.
Уважаемые читатели! А до какой максимальной скорости на дорогах разгонялись вы? Расскажите в комментариях!
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