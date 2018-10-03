Улицу Телевизионную закроют для машин

С 23:00 3 октября до 5:00 4 октября в Калуге закроют для движения транспорта участок улицы Телевизионной – от Билибина до Безымянной. «Калугаоблводоканал» собирается ремонтировать там камеру на водоводе, рассказали нам в городской управе.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

В этот период не будут ходить троллейбусы №9 и №17.

- В направлении Северного будет осуществляться движение троллейбусов по маршрутам № 5 и № 6, - рассказали в горуправе. - В направлении Терепца - по маршруту № 2.

Асфальт в районе дома №2б, напомним, начал проваливаться на Телевизионной несколько дней назад.

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