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Новая реконструкция Киевской трассы: 60 километров за три года

26.09.2018 10:20 3 1129 Дмитрий Ивьев
Новая реконструкция Киевской трассы: 60 километров за три года

Проект реконструкции трассы М3 «Украина» на отрезке с 65 по 124 километры изменён с учётом увеличения интенсивности движения в нашем регионе. Весной 2019 года должен стать известен подрядчик. Тогда же планируется начать работы, которые займут около трёх лет, рассказал во вторник, 25 сентября, председатель правления Государственной компании «Автодор» Сергей КЕЛЬБАХ.

Как сообщает пресс-служба правительства Калужской области, на встрече с губернатором отмечалась необходимость строительства дополнительных разворотных петель в районе Ворсино (88 км и 90+300 км) и Обнинска (101+500 км), транспортной развязки в районе деревни Котово, реконструкции транспортной развязки в районе Обнинска (101+750 км). Кроме этого, обсуждалась возможность оснащения всех запланированных пешеходных переходов средствами доступа для маломобильных групп населения и изменения схемы узла устройства въездов и выездов на второстепенные проезды, частоты их устройства.

- Проект 2014 года устарел, - отметил Сергей Кельбах. - Во избежание ошибок мы потратили полгода на его корректировку. Изменены технические решения транспортных развязок и петель, радиус которых  будет увеличен до 13 метров и более для обеспечения безопасного движения грузового транспорта. В ближайшее время проект будет направлен в Главгосэкспертизу.

Уважаемые читатели! А какие ещё дороги в нашей области требуют треконструкции? Пишите в комментариях!


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Тэги: авто дороги
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