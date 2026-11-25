Утром в среду, 25 ноября, дешевле и проще всего оставаться дома, если есть такая возможность.

Метель в городе продолжается уже больше 12 часов подряд.

В утренний час пик взлетели цены на такси.

С Правого берега доехать до улицы Кирова предлагают почти за 700 рублей. При этом машину придется ждать 14 минут.

А как вы передвигаетесь по городу при такой погоде? Расскажите в комментариях!