В Калуге из-за снегопада взлетели цены на такси
Утром в среду, 25 ноября, дешевле и проще всего оставаться дома, если есть такая возможность.
Метель в городе продолжается уже больше 12 часов подряд.
В утренний час пик взлетели цены на такси.
С Правого берега доехать до улицы Кирова предлагают почти за 700 рублей. При этом машину придется ждать 14 минут.
А как вы передвигаетесь по городу при такой погоде? Расскажите в комментариях!
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