Движение в городе существенно затруднено утром в среду, 25 ноября.

На Правом берегу в сторону центра машины стоят от первого кольца.

Большие заторы наблюдаются на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина», а также на дороге Анненки – Силикатный.

В пробках стоят улицы Московская, Телевизионная, Тарутинская, Кутузова, Грабцевское шоссе и другие.

Данные Яндекса о пробках на 8:50 утра.

А как обстановка в вашей части города? Пишите в комментариях!