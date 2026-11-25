Пробки собрались на улицах Калуги после сильного снегопада
Движение в городе существенно затруднено утром в среду, 25 ноября.
На Правом берегу в сторону центра машины стоят от первого кольца.
Большие заторы наблюдаются на подъездной дороге к городу от трассы М3 «Украина», а также на дороге Анненки – Силикатный.
В пробках стоят улицы Московская, Телевизионная, Тарутинская, Кутузова, Грабцевское шоссе и другие.
А как обстановка в вашей части города? Пишите в комментариях!
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