Глава города Дмитрий Денисов сообщил, что работы утром 25 ноября идут в усиленном режиме.

На улицах задействовано 36 единиц комбинированной дорожной техники.

С 8:00 десять бригад очищают остановки и подходы к пешеходным переходам. Всего это около 60 человек. Вскоре дополнительно обещают отправить еще 30.

Водителей просят быть аккуратными на дорогах.

А как у вас на улице? Пишите в комментариях!