Улицы Калуги убирают от снега 36 машин
Глава города Дмитрий Денисов сообщил, что работы утром 25 ноября идут в усиленном режиме.
На улицах задействовано 36 единиц комбинированной дорожной техники.
С 8:00 десять бригад очищают остановки и подходы к пешеходным переходам. Всего это около 60 человек. Вскоре дополнительно обещают отправить еще 30.
Водителей просят быть аккуратными на дорогах.
А как у вас на улице? Пишите в комментариях!
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