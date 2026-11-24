Калужан призвали перейти на зимнюю резину
Уже во вторник, 24 ноября, в Калуге может начаться сильный снегопад.
Синоптики прогнозируют в регионе около 10 сантиметров снега за сутки.
- Уважаемые автомобилисты, настоятельно рекомендую перейти на зимнюю резину и соблюдать скоростной режим! – обратился к водителям министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.
Нашли в тексте ошибку?
Выделите её, нажмите Ctrl + Enter и мы всё исправим! Выделите её и нажмите сюда!
Чтобы оставлять комментарии Авторизуйтесь