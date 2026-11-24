Уже во вторник, 24 ноября, в Калуге может начаться сильный снегопад.

Синоптики прогнозируют в регионе около 10 сантиметров снега за сутки.

- Уважаемые автомобилисты, настоятельно рекомендую перейти на зимнюю резину и соблюдать скоростной режим! – обратился к водителям министр транспорта Калужской области Александр Шпиренко.