В Калуге Турынино затапливает из-за двух самосвалов

Наш читатель сообщил, что на перекрестке улицы Советской и Тарусского проезда вода течет уже вторую неделю.

Затоплены проезжая часть и тротуары.

Однако ремонтные работы пока не проводятся.

В понедельник, 19 октября, причину назвали в «Калугаоблводоканале»:

- На месте, где требуется провести раскопки, стоят два самосвала. Из-за них мы пока не можем приступить к работам. Специалисты занимаются решением вопроса. К сожалению, назвать точные сроки устранения пока не можем.