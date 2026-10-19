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Новость дня Авто и транспорт

В Калуге Турынино затапливает из-за двух самосвалов

Дмитрий Ивьев
19.10, 09:37
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Наш читатель сообщил, что на перекрестке улицы Советской и Тарусского проезда вода течет уже вторую неделю.

Затоплены проезжая часть и тротуары.

Однако ремонтные работы пока не проводятся.

В понедельник, 19 октября, причину назвали в «Калугаоблводоканале»:

- На месте, где требуется провести раскопки, стоят два самосвала. Из-за них мы пока не можем приступить к работам. Специалисты занимаются решением вопроса. К сожалению, назвать точные сроки устранения пока не можем.

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