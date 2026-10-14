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Новость дня Авто и транспорт

Рейсы из Калуги в Минеральные Воды и Санкт-Петербург отложили до 23 марта

Дмитрий Ивьев
14.10, 12:53
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Авиакомпания «Азимут» официально сообщила о переносе старта выполнения рейсов из международного аэропорта «Калуга» в Минеральные Воды и Санкт-Петербург.

Изначально планировалось, что полеты возобновятся с 27 октября. Однако из-за ограничений воздушного пространства, которые не позволяют поддерживать регулярное расписание, сроки сдвинулись.

Теперь возобновление рейсов ожидается 23 марта 2027 года.

- Обращаем внимание, что сложившаяся ситуация обусловлена исключительно внешними факторами, - прокомментировали в калужском аэропорту. - Ни международный аэропорт «Калуга», ни авиакомпания «Азимут» не несут ответственности за отмену рейсов - данное решение продиктовано действующими ограничениями. Все принимаемые решения направлены исключительно на обеспечение безопасности и комфорта пассажиров.

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