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Авто и транспорт

На нескольких улицах Калуги запретят парковку

Дмитрий Ивьев
28.09, 16:39
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Новые схемы дорожного движения заработают до 5 октября, рассказали в управлении городского хозяйства.

Остановку и стоянку запретят на улице Степана Разина от дома 144 до улицы Салтыкова-Щедрина. Нарушителей будут эвакуировать.

В микрорайоне Веснушки вводится запрет на стоянку грузового транспорта на кольце.

Также вводится запрет на остановку и стоянку у центральной проходной завода «Калужский двигатель».

А на Грабцевском шоссе у дома №101 максимальную скорость ограничат 40 км/ч.

Ранее также сообщалось, что теперь автомобилистам нельзя будет заезжать на тротуар возле филармонии.

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