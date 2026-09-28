На нескольких улицах Калуги запретят парковку
Новые схемы дорожного движения заработают до 5 октября, рассказали в управлении городского хозяйства.
Остановку и стоянку запретят на улице Степана Разина от дома 144 до улицы Салтыкова-Щедрина. Нарушителей будут эвакуировать.
В микрорайоне Веснушки вводится запрет на стоянку грузового транспорта на кольце.
Также вводится запрет на остановку и стоянку у центральной проходной завода «Калужский двигатель».
А на Грабцевском шоссе у дома №101 максимальную скорость ограничат 40 км/ч.
Ранее также сообщалось, что теперь автомобилистам нельзя будет заезжать на тротуар возле филармонии.
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